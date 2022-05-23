Петербургские памятники начали готовить ко Дню города

В Петербурге во всю готовятся к празднованию Дня города, который отмечается 27 мая. Сегодня начали приводить в надлежащий вид городские памятники.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, утром специалисты принялись отмывать от пыли и грязи памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, что на площади перед Казанским собором.

По словам художника-реставратора Павла Голубкова, для мытья скульптур используется специальный нейтральный раствор моющего средства, который безопасен для материала.

Далее будут отмывать памятники Пушкину. С одним из них, расположенном на площади Искусств, все гораздо сложнее — для его мытья придется использовать люльку с рабочими, чтобы добраться до каждой детали.

На очереди также статуи братьев-близнецов Диоскуров у Конногвардейского манежа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая.