Петербургские памятники начали готовить ко Дню города

Петербургские памятники начали готовить ко Дню города
Памятник фельдмаршалу, князю Кутузову Смоленскому уже отмыли. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге во всю готовятся к празднованию Дня города, который отмечается 27 мая. Сегодня начали приводить в надлежащий вид городские памятники.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, утром специалисты принялись отмывать от пыли и грязи памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли, что на площади перед Казанским собором.

По словам художника-реставратора Павла Голубкова, для мытья скульптур используется специальный нейтральный раствор моющего средства, который безопасен для материала.

Далее будут отмывать памятники Пушкину. С одним из них, расположенном на площади Искусств, все гораздо сложнее — для его мытья придется использовать люльку с рабочими, чтобы добраться до каждой детали.

На очереди также статуи братьев-близнецов Диоскуров у Конногвардейского манежа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фестиваль огня у Петропавловской крепости пройдет в ночь на 29 мая.

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