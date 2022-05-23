У петербуржцев осталась неделя на выбор дизайн-проектов новых общественных пространств

Принять участие в голосовании могут жители Петербурга старше 14 лет. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Принять участие в голосовании могут жители Петербурга старше 14 лет. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Голосование на выбор дизайн-проектов новых общественных пространств в Петербурге будет идти еще восемь дней.

Петербуржцы могут проголосовать за понравившиеся проекты трех новых общественных пространств — в Колпинском, Красногвардейском и Петроградском районе. Идеи благоустройства подготовили для парковой зоны у Ижорского пруда, набережной реки Лапки в Ржевском лесопарке и береговой территории вокруг Петровского пруда в Большом Петровском парке.

Общественные пространства будут зонированы и получат современное оформление, при этом будет сохранена природная составляющая.

Принять участие в голосовании могут жители Петербурга старше 14 лет. Отдать свой голос можно на платформе. Проголосовать можно и оффлайн: по всему городу работают волонтеры, которые предлагают петербуржцам выбрать лучший дизайн-проект. Их местонахождение можно узнать здесь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские памятники начали готовить ко Дню города.