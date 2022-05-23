Путин внес кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Президент РФ Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС.

Как сообщает ТАСС, в представлении главы государства на пост главы МЧС значится кандидатура Александра Куренкова. Совфед намерен рассмотреть его кандидатуру на заседании в среду, 25 мая.

По данным агентства, Александр Куренков ранее служил в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Сейчас он занимает должность помощника директора Росгвардии.

Предыдущий глава российского МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года в возрасте 55 лет во время учений под Норильском, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, снимавшего там документальный фильм о развитии Арктики и Северного морского пути. Они сорвались со скалы и упали с высоты 7-8-этажного дома, оба не выжили. Зиничеву посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что скверу в Петербурге присвоят имя погибшего главы МЧС Зиничева.