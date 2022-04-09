Скверу в Петербурге присвоят имя погибшего главы МЧС Зиничева

Сквер в Московском районе Петербурга решили назвать в честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева.

Как сообщили в Смольном, именем Евгения Зиничева назовут сквер, расположенный у дома №7 по улице Гастелло. Район, где появится сквер в честь погибшего министра, выбрали не случайно — уроженец Ленинграда Зиничев в 1970-х проживал в Московском районе.

Предложение о присвоении скверу имени Зиничева уже одобрено топонимической комиссией.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб 8 сентября прошлого года в возрасте 55 лет в Красноярском крае. Он сорвался со скалы, пытаясь спасти оступившегося кинематографиста Александра Мельникова. В трагедии никто не выжил. По указу президента ему посмертно присвоили звание Героя РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главу МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище: фоторепортаж.