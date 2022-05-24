В аэропорту Пулково отменили восемь рейсов 24 мая

Во вторник, 24 мая, в петербургском аэропорту Пулково снова массово отменяют рейсы. Сегодня восемь самолетов не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Бухару (вылет был запланирован на 2:00), Тегеран (9:55), Калининград (10:20, 16:00), Ростов-на-Дону (13:15), Симферополь (18:05), Нур-Султан (22:00).

Также есть один задержанный самолет. С опозданием вылетит рейс TK 3961 авиакомпании Turkish Airlines до Антальи: его перенесли с 12:55 на 13:15.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге во вторник потеплеет до +18 градусов. Погода сегодня будет формироваться в противоборстве теплого антициклона с запада и облачного и прохладного циклонического вихря с востока.