«ТЭК» 24 мая проведет испытания в двух районах Петербурга

"ТЭК" испытает теплосети в Красногвардейском и Фрунзенском районах. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

"ТЭК" испытает теплосети в Красногвардейском и Фрунзенском районах. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Сегодня, 24 мая, специалисты «ТЭК СПб» проведут гидравлические испытания в Красногвардейском и Фрунзенском районах.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, испытания теплосетей в Красногвардейском районе пройдут в зоне, ограниченной Камышинской улицей, 4 и 6, Лесопарковой улицей, 8 и 10, Рябовским шоссе, 57 и 59.

Во Фрунзенском районе испытают теплосети от групповых котельных на Лиговском проспекте, 170/2 и 275/2.

Петербуржцев попросили помнить о правилах безопасности при возможных разливах: нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, не пытаться пройти или проехать по затопленным участкам, не подходить к автомобилю в зоне разлива.

О парении, вытекании воды и проседании грунта можно сообщить по телефонам 112 или 004, либо сразу в «ТЭК» — 601-93-93.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Теплосеть Санкт-Петербурга» в ближайшие два дня будет испытывать теплосети в двух районах города.