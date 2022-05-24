Испытания теплосетей пройдут в двух районах Петербурга 24 и 25 мая

Теплосети испытают в двух районах города. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теплосети испытают в двух районах города. Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

«Теплосеть Санкт-Петербурга» в ближайшие два дня будет испытывать теплосети в двух районах города.

Во вторник и среду, 24 и 25 мая, испытания теплосетей на плотность и прочность пройдут в Кировском и Красносельском районах.

24 мая в зону испытаний войдут улицы Автомобильная, Стойкости, Генерала Симоняка, Солдата Корзуна, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Подводника Кузьмина, Козлова, а также проспекты Стачек, Маршала Жукова, Ветеранов, Народного Ополчения и Трамвайный.

25 мая теплосети будут испытывать на улицах Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Десантников, Рихарда Зорге, Доблести и проспекте Маршала Жукова.

В случае прорыва теплосетей петербуржцев призвали не приближаться к месту вытекания воды и не подходить к автомобилю, если он оказался в зоне разлива. Отмечается, что если машина пострадает, то ущерб будет возмещен.

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