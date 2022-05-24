На госресурсы Петербурга за три месяца совершено более 100 тысяч кибератак

Госресурсы пережили более 100 тысяч компьютерных атак. Фото: Администрация Петербурга

Госресурсы пережили более 100 тысяч компьютерных атак. Фото: Администрация Петербурга

Государственные информационные ресурсы Петербурга за последние три месяца пережили более 100 тысяч кибератак.

Как сообщили петербургские власти, большинство атак на городские ресурсы было совершено из-за рубежа — Соединенных Штатов, Канады, Евросоюза и Великобритании.

Отмечается, что последние месяцы город фиксирует «огромный вал фейков, дискредитирующих власть». В Смольном принимают все необходимые меры для защиты ресурсов. Власти уже направили соответствующие предложения в федеральный центр в сфере защиты информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский магазин приложений NashStore не смогли запустить из-за мощной кибератаки. Пользователям был недоступен официальный сайт, где можно скачать приложение NashStore.