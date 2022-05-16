Российский магазин приложений NashStore не смогли запустить из-за кибератаки

Российский магазин приложений NashStore для гаджетов на Android подвергся DDos-атаке в день запуска.

Как сообщается в Telegram-канале маркетплейса, перед запуском NashStore подвергся мощной кибератаке. Из-за этого доступ на официальный сайт, где можно скачать приложение NashStore, может быть ограничен.

«Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — заявили представители платформы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что АНО «Цифровые платформы» запускает отечественный аналог Google Play. В NashStore представлено более тысячи мобильных приложений, в том числе «Совкомбанк», «Альфа-банк», «Сбер-Маркет», «Банки.ру», Rutube, Gloria Jeans и многие другие. Все желающие могут скачать отечественный аналог Google Play на официальном сайте маркетплейса nashstore.ru.