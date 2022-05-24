Setl Group приступил к строительству ЖК Amber Club на Васильевском острове

На Васильевском острове началось строительство жилого комплекса высокого комфорт-класса Amber Club от холдинга Setl Group.

Новый ЖК появится на участке у Малой Невы в исторической части Васильевского острова — на Уральской улице, 23. Три дома высотой от 6 до 12 этажей построят по проекту архитектурной студии «Интерколумниум».

Застройщик оформит фасады в теплых оттенках с янтарными вставками. Стены украсит разноформатный керамогранит, фиброцементные панели, алюминиевый композит и клинкерный кирпич, а на балконах и лоджиях сделают «воздушные» алюминиевые конструкции.

У жильцов будут панорамные окна в пол, благодаря которым квартиры будут залиты солнечным светом. А по вечерам на фасадах будут включать художественную подсветку, которая добавит зданиям элегантности и уюта.

На последних этажах одного из корпусов ЖК разместятся шикарные видовые пентхаусы с террасами. А на последних этажах 12-этажных корпусов расположат квартиры High Flat с высокими потолками и увеличенными оконными проемами. Setl Group также предложит покупателям уникальные квартиры, где можно будет установить настоящий дровяной камин.

На территории ЖК Amber Club разместят красивейший сквер — пространство с ландшафтным дизайном и прогулочной аллей с местами для отдыха. Для юных жителей во внутренних дворах создадут эксклюзивные игровые площадки SetlKids с экологичным оборудованием. Кроме того, возле первого корпуса оборудуют фитнес-станцию SetlSport с тренажерами.

В пешей доступности будет станция метро «Приморская, а в пяти минутах езды на автомобиле — выезд на ЗСД. До главных петербургских достопримечательностей можно добраться всего за 10 минут на машине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Setl Group помог благотворительной организации «Перспективы».