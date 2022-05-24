Минфин и ЦБ подготовили законопроект о реформе накопительных пенсий

В Госдуму планируется внести законопроект о реформе накопительных пенсий, подготовленный Минфином и Центробанком РФ.

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил в беседе с «Известиями», что проект закона о новой пенсионной реформе могут внести в ГД уже в весеннюю сессию, до 31 июля. По его словам, документ предполагает налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование и страхование накоплений до 1,4 миллиона рублей по аналогии с банковскими вкладами.

При этом, как сообщили источники издания, в этом году реформа точно не состоится. Скорее всего, решение по законопроекту не будет принято в 2022-м.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт рассказал об индексации пенсий россиян, которая может пройти дважды в этом году. При этом эксперт заметил, что в 2022 году фактический рост пенсий будет рекордным. Так, показатели индексации должны превысить 20%.