Эксперт рассказал об индексации пенсий россиян, которая может пройти дважды, в этом году

Эксперт рассказал об индексации пенсий россиян, которая может пройти дважды, в этом году. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Эксперт рассказал об индексации пенсий россиян, которая может пройти дважды, в этом году. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Жителям России рассказали, что в этом году индексация пенсий, вероятно, пройдет дважды. Специалист поделился, насколько могут вырасти суммы выплат.

Индексация дважды за год приведет к увеличению выплат пожилым россиянам, заявил пенсионный эксперт Сергей Власов в беседе с PRIMPRESS. По словам эксперта, окончательно что-то по этому поводу можно будет сказать на следующей неделе, когда президент РФ Владимир Путин проведет соответствующее заседание 25 мая. В ходе обсуждения будут озвучены параметры будущего повышения денежных выплат для пенсионеров.

Отмечается, что большая часть экспертов сейчас сошлись во мнении, что повышение будет происходить дважды. При этом Власов отметил, что сразу маловероятна молниеносная компенсация реального уровня инфляции, и двузначной цифра индексации пенсий сразу стать не может.

В связи с этим рост цен российским пенсионерам, вероятно, будут компенсировать в два этапа. Сначала пенсии повысят в самое ближайшее время, предположительно, в июне. По словам специалиста, размер индексации может составить около 8-9%.После на такой же уровень пенсии повысят еще раз уже ближе к концу года.

«К тому момент подоспеют свежие цифры по инфляции. А новые прогнозы уже более оптимистичны, по итогам года инфляция может даже не превысить 15 процентов», – заявил Власов.

При этом эксперт заметил, что в 2022 году фактический рост пенсий будет рекордным. Так, показатели индексации должны превысить 20%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть неработающих пенсионеров в России сможет получать денежные выплаты для совершения покупок в магазинах.