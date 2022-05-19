В РФ часть пенсионеров получит деньги на покупки с 1 июня 2022 года

Пенсионеры могут получить по 2000 рублей на продукты. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсионеры могут получить по 2000 рублей на продукты. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Некоторым неработающим пенсионерам в России начнут выдавать денежные выплаты для совершения покупок в магазинах.

Новую денежную выплату вводят на региональному уровне. Власти решили помочь пожилым гражданам в текущей ситуации с ростом цен. Например, компенсировать пенсионерам затраты на продовольствие начали уже в Калининградской области. Об этом пишет Primpress.

Власти этого региона ввели такие выплаты не только для пенсионеров, но и для многодетных семей. Деньги зачисляются на специальный социальный счет, привязанный к карте «Мир». Потратить полученные средства можно только на продукты в различных торговых сетях.

На выплаты могут претендовать только неработающие пенсионеры и получатели региональной социальной доплаты к пенсии.

Размер выплаты составляет 2000 рублей. Такую сумму пенсионерам уже выплатили в апреле и мае, а следующую начислят с 1 июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам выплатят по 20 000 рублей на карту «Мир» в 2022 году.