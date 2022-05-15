Россиянам выплатят по 20 000 рублей на карту «Мир» в 2022 году

В этом году российские путешественники могут получить в среднем по 20 000 рублей за поездки по стране. Деньги будут зачисляться на карту «Мир».

Речь идет о выплатах в рамках программы туристического кешбэка. Россияне могут вернуть часть средств, потраченных на путешествия внутри России. Последний этап этой программы завершился в апреле, а следующий начнется осенью. Об этом сообщает Primpress.

При этом россияне, которые поедут отдыхать на Дальний Восток, смогут получить в два раза больше средств. По поручению президента максимальную сумму выплаты за эти поездки увеличат с 20 000 до 40 000 рублей.

Для участия в программе нужно забронировать и оплатить проживание в гостинице, либо оплатить полный тур на созданном правительством сайте. Саму поездку нужно оплатить по банковской карте «Мир».

В течение пяти дней на карту, с которой прошла оплата, вернется 20% от суммы покупки. Средняя сумма выплаты туристам составит 20 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам, вышедшим на пенсию до 2015 года, рассказали о перерасчете выплат.