За день в ДТП с самокатами пострадали три петербуржца

В понедельник в Петербурге случилось несколько ДТП с самокатами, в которых пострадали три человека.

Как сообщает 78.ru, одна из аварий с участием самокатчика произошла около 15 часов на Пражской улице. 15-летний подросток на электросамокате врезался в пожилую пару. Серьезные травмы получила 50-летняя женщина, ей потребовалась госпитализация. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Утром на Гражданском проспекте пострадала 21-летняя девушка, которая по неосторожности упала с самоката. К медикам она попала с ушибом головы и ссадинами, после оказания медицинской помощи ее отпустили в удовлетворительном состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Шушарах школьник попал под машину на пешеходном переходе. В результате столкновения 11-летний мальчик получил травмы средней тяжести, бригада скорой помощи отвезла его в детскую больницу.