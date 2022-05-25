В Сестрорецке мигрант изнасиловал продавца Спара

Вечером 23 мая девушка 20 лет подверглась изнасилованию в городе Сестрорецк. Подозреваемого по этому делу задержали.

В правоохранительные органы изначально обратилась мать подруги потерпевшей. По ее словам, на улице Борисова, 9, корпус 1 малознакомый гражданин по имени «Шахоб» с применением физической силы изнасиловал девушку 2002 года рождения. Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло в период с 19:30 по 23:30 в понедельник.

Предполагается, что задержанный «по горячим следам» мужчина 1985 года рождения после совместного распития спиртного применил насилие к продавцу-универсалу сети магазинов ООО «Спар Мидл Волга», после чего совершил половой акт.

Вчера, 24 мая, заявление в полицию написала и сама девушка. После осмотра медицинскими специалистами без травматических повреждений, в удовлетворительном состоянии она была отпущена. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера в правоохранительные органы обратилась женщина, которая сообщила, что около двери ее квартиры лежит неизвестный в крови.