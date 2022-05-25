На проспекте Юрия Гагарина конфликт из-за арендованного автомобиля перетек в стрельбу

В Московском районе повздорили два мужчины, из-за чего один из них оказался в больнице, а другой в отделении полиции.

Все произошло вчера вечером, 24 мая около 21:00 у дома 2, корпус 2 по проспекту Юрия Гагарина. Как стало известно Gazeta.SPB, конфликт произошел из-за того, что один из мужчин хотел продать автомобиль принадлежавший компании директора, который как раз и являлся оппонентом пострадавшего.

После словесного конфликта, в ход пошли кулаки и травматический пистолет. Директор «Евротранс», как уточняется «в качестве самообороны» произвел несколько выстрелов в сторону гражданина, который хотел продать автомобиль.

Так, стрелявший мужчина оказался в отделении полиции, где в отношении него составлен протокол. Сейчас он находится в СПСЗЛ. Уже сегодня, 25 мая, из НИИ Скорой помощи поступила информация о состоянии второго пациента. Оказалось, что у него ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана височной области слева и огнестрельное ранение. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Видео с места происшествия изъято и просмотрено.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в понедельник девушка 20 лет подверглась изнасилованию в городе Сестрорецк. Подозреваемого по этому делу задержали.