Во вторник лжеминеры атаковали петербургские гостиницы и медицинские учреждения

Во вторник лжеминеры атаковали петербургские гостиницы и медицинские учреждения. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Во вторник лжеминеры атаковали петербургские гостиницы и медицинские учреждения. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Вчера, 24 мая, в правоохранительные органы поступали сообщения о минировании нескольких медицинских учреждений и гостиниц.

С 08:34 до 10:45 утра вторника из разных медицинских учреждений Петербурга в ДЧ ГУ сообщили об угрозах минирования, поступавших с подозрительных электронных адресов. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате проведенной работы на территории города осмотрено 4 объекта. Мероприятия по обследованию заведений завершили в 13:15. По данному факту в тот же день было возбуждено уголовное дело.

Чуть позже, с 16:26 до 20:30 со странного электронного адреса стали поступать сообщения о заминировании 16 гостиниц. Мероприятия по обследованию объектов были завершены в 23:30. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

И в том, и в другом случае взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуацию также не проводили.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Петербурга повздорили два мужчины, из-за чего один из них оказался в больнице, а другой в отделении полиции.