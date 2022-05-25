В Ленобласти «минировали» «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»

Мега Дыбенко. Фото: МЕГА
В Ленобласти "минировали" "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко". Фото: МЕГА

В СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области направлены материалы дела о минировании двух объектов в Ленинградской области за 24 мая.

Как стало известно Gazeta.SPB, во вторник лжеминеры покушались не только на гостиницы и больницы Петербурга, но и ТРК Ленинградской области. Так, «под удар» попали ТРК «Мега Парнас» и ТРК «Мега Дыбенко».

Администрация обоих ТРК приняла решение не проводить эвакуацию. Сообщения в ДЧ ГУ с подозрительного электронного адреса поступали в период с 15:36 до 15:37. Мероприятия по обследованию объектов были завершены в 18:00. В результате, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все другие детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы поступали сообщения о минировании нескольких медицинских учреждений и гостиниц Петербурга.

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