В Ленобласти «минировали» «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко»

В СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области направлены материалы дела о минировании двух объектов в Ленинградской области за 24 мая.

Как стало известно Gazeta.SPB, во вторник лжеминеры покушались не только на гостиницы и больницы Петербурга, но и ТРК Ленинградской области. Так, «под удар» попали ТРК «Мега Парнас» и ТРК «Мега Дыбенко».

Администрация обоих ТРК приняла решение не проводить эвакуацию. Сообщения в ДЧ ГУ с подозрительного электронного адреса поступали в период с 15:36 до 15:37. Мероприятия по обследованию объектов были завершены в 18:00. В результате, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все другие детали произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы поступали сообщения о минировании нескольких медицинских учреждений и гостиниц Петербурга.