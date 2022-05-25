ЦИК РФ рекомендует в Горизбирком Петербурга Максима Мейксина и Олега Зацепу

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации рекомендовала к назначению в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии вице-губернатора Максима Мейксина и действующего члена Горизбиркома Олега Зацепу.

О рекомендации в состав Горизбиркома стало известно 25 мая. Как сообщают в пресс-службе ЦИК РФ, до этого Максим Мейксин работал на руководящих должностях в коммерческих структурах а после в правительстве Петербурга. В 2021 году его назначили вице-губернатором города. Сейчас он курирует, в том числе, вопросы взаимодействия с политическими партиями и субъектами общественного контроля.

Касательно Олега Зацепы в пресс-службе отметили, что опыт его работы в избирательных комиссиях разного уровня составляет почти 20 лет, из которых 7 лет в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Сначала он был в должности начальника юридического управления аппарата, а с 2021 года выступал заместителем председателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 октября 2021 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили кандидатуру главы администрации Центрального района Максима Мейксина на пост вице-губернатора по внутренней политики.