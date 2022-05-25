Билайн сделал доступными звонки через Wi-Fi в Петербурге

Билайн запустил в Петербурге сервис VoWiFi (Voice over Wi-Fi – «голос через Wi-Fi»), который доступен на всей сети оператора. Теперь абоненты могут совершать через Wi-Fi голосовые вызовы, а также отправлять SMS.
Эта технология позволяет звонить и принимать звонки через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети, например в подвальных помещениях, подземных парковках или на последних этажах высоток.
Кроме того, с помощью VoWiFi пользователи билайн могут отправлять SMS и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки мира.
Услуга предоставляется бесплатно. Чтобы ею воспользоваться , смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Также в настройках смартфона требуется включить функцию «Вызовы по Wi-Fi». Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, расходуя минуты в рамках тарифного пакета.
Со списком моделей смартфонов с поддержкой VoWiFi можно ознакомиться на сайте. Там же можно найти ответы на вопросы по использованию сервиса.
Сейчас технология поддерживается на 150 моделях смартфонов, и их количество постоянно увеличивается. В Петербурге у клиентов билайн в настоящий момент насчитывается более 500 тыс. смартфонов, способных работать с VoWiFi. Среди них популярные у петербуржцев бренды: Apple, Samsung, Xiaomi и другие.
«Мы продолжаем планомерно развивать нашу сеть в городе, внедряя решения, повышающие качество связи и удобство общения. Сервис VoWiFi позволяет нашим клиентам совершать и принимать звонки даже там, где мобильная сеть неустойчива. Например, в кафе и ресторанах, расположенных на нижних этажах, мобильный сигнал может быть ослаблен, но обычно там есть Wi-Fi. Да и дома Wi-Fi сейчас есть практически у каждого, поэтому при необходимости можно переключиться на него. Благодаря сервису клиенты билайна смогут не пропустить важный звонок и оставаться на связи с друзьями и близкими», – комментирует директор петербургского отделения билайн Евгений Брянцев.