Песков рассказал, что укрепление рубля часто обсуждается на заседаниях с президентом

Песков рассказал, что укрепление рубля часто обсуждается на заседаниях с президентом. Фото: kremlin.ru

Песков рассказал, что укрепление рубля часто обсуждается на заседаниях с президентом. Фото: kremlin.ru

На совещаниях с участием президента России Владимиром Путиным часто обсуждается тема укрепления российской рубля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, по словам Пескова, в Кремле тема сильного рубля сейчас не редкость. Об этом сообщают РИА Новости.

«Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам», — заметил представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что такие совещания проходят практически еженедельно. Отмечается. что процесс укрепления власти России является поводом для особого внимания не только самого президента, но и правительства, занимающегося обеспечением макроэкономической стабильности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Бишкеке.