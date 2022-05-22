Путин через сеть примет участие в ЕЭФ

Путин через сеть примет участие в ЕЭФ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Путин через сеть примет участие в ЕЭФ. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Бишкеке.

Евразийский экономический форум пройдет уже на следующей неделе в Бишкеке. Путин также примет в нем участие в формате онлайн. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

На вопрос об участии главы государства в предстоящем мероприятии Песков ответил утвердительно. Сам форум состоится в режиме видеоконференции.

Председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в текущем, 2022 году, перешло к Киргизии. ЕЭФ проводится в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Мероприятие по плану должно пройти 26 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в очном формате.