Владимир Путин выступит на планерной сессии ПМЭФ-2022 17 июня

Юбилейный экономический форум-2022 в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 18 июня. Участие в форуме уже подтвердили свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в текущем 23022 году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится. К прямой линии с президентом России в текущем, 2022, году уже идет тщательная подготовка.