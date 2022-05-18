Владимир Путин выступит на планерной сессии ПМЭФ-2022 17 июня

Владимир Путин выступит на планерной сессии ПМЭФ-2022 17 июня
Владимир Путин выступит на планерной сессии ПМЭФ-2022 17 июня. Фото: Кремль

Стало известно, что в 2022 году президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в очном формате.

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022 пройдет 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова.

По словам Пескова, выступление Путина будет содержательным.

Юбилейный экономический форум-2022 в Санкт-Петербурге пройдет с 15 по 18 июня. Участие в форуме уже подтвердили свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в текущем 23022 году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится. К прямой линии с президентом России в текущем, 2022, году уже идет тщательная подготовка.

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