В Невском районе родители 13 лет избивали своих детей

В Невском районе родители 13 лет избивали своих детей
В Невском районе родители 13 лет избивали своих детей. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге Супруги обвиняются в регулярных истязаниях своих четырех детей на протяжении 13 лет.

Расследование уголовного дела в отношении супругов из Невского района, обвиняемых в истязании своих несовершеннолетних детей завершено. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу.

По версии следствия, обвиняемые супруги с 2008 по 2021 год в квартире систематически наносили побои своим четырем несовершеннолетним детям, причиняя им физические и психические страдания. Кроме того супруги вели антиобщественный образ жизни, злоупотребляли алкоголем и не исполняли обязанности по воспитанию детей.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полуторогодовалый ребенок в Северной столице попал в реанимацию из-за съеденной батарейки.

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