В Петербурге полуторогодовалая малышка проглотила батарейку и получила ожог пищевода

В Петербурге полуторогодовалая малышка проглотила батарейку и получила ожог пищевода. Фото: pixabay

В Петербурге полуторогодовалая малышка проглотила батарейку и получила ожог пищевода. Фото: pixabay

Полуторогодовалый ребенок в Санкт-Петербурге попал в реанимацию из-за съеденной батарейки. Все закончилось достаточно тяжелой травмой для малышки.

Предполагается, что вечером в своем доме девочка съела опасный предмет по недосмотру родителей. Как стало известно Gazeta.SPB, после этого ребенка экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу.

В результате у пострадавшей диагностировали химический ожог пищевода, в тяжелом состоянии она попала в реанимацию.

В настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что после произошедшего в Петроградском районе мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Вечером 24 мая, около 21:31 в «Диво Острове» ребенок 2014 года рождения упал с горки в 2,5 метров высотой. В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии.