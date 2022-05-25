Две петербургские команды попали в полуфинал третьего тура викторины «Лига Знаний»

В онлайн-формате 21 мая состоялась первая отборочная игра третьего тура викторины «Лига Знаний». В итоге две петербургские команды попали в полуфинал.

Викторина «Лига Знаний» организована Российским обществом «Знание». В соревнованиях приняли участие 254 команды из 72 городов России. Тройку лучших составили команды «Заядлый геймер Альц» из Ростова-на-Дону, «Ять» из Балакова и «Живые Души» из Орла.

Две команды из Петербурга вошли в двадцатку коллективов, прошедших в полуфинал, также туда попали четыре команды из Казани и Уфы, по три из Москвы и Ростова-на-Дону и одна из Тамбова.

Сама отборочная игра состояла из семи раундов и проходила в режиме онлайн-трансляции. В первом разминочном этапе на каждый из вопросов предлагались варианты ответов. Во втором раунде участникам предстояло отвечать на вопросы на логику. В третьем команды решали задания из области кино и телешоу по наводящим материалам, например, по диалогам, музыке или фотографиям. Остальные раунды включали вопросы на обсуждение и приносили разное количество баллов, исходя из сложности вопросов и других дополнительных условий. При этом тематический пятый раунд был посвящен Году культурного наследия народов России.

Впереди еще три отборочные игры. Присоединиться к всероссийскому интеллектуальному движению можно будет 4 и 18 июня, а также 2 июля.

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