На неделе КиберФронт Z обсудит Польшу, Украину, звезд шоу-бизнеса и СВО

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z. В этот раз будут подводится итоги по ряду вопросов.

Так, в пятницу, 27 мая, пройдет дискуссия «Сбежавшие звезды: совесть нации или предатели?». Негодование по поводу отъезда многих звезд шоу-бизнеса до сих пор не утихает. Гостям вечера будет предложено порассуждать, имели ли право люди покинуть страну, и как оценивать этот поступок. Специальный гость: ведущий каналов «Изолента» и «Пояснительная бригада» Трофим Татаренков

В субботу, 28 мая, на суд посетителей будет представлена следующая тема: «Польша и Украина: друзья или враги?». В этот вечер участники беседы разберутся в непростых отношениях Украины и Польши. На самом ли деле Киев и Варшава «разобрали хранилище прошлых противоречий» ? Также будет обсужден украинский национализм и взаимоотношения между обычными поляками и украинцами.

«Три месяца СВО: Успехи, проблемы, перспективы» — так звучит третья тема для обсуждения, которое пройдет в воскресенье, 29 мая. Здесь будут подведены итоги первых трех месяцев СВО на Украине, а также поднят разговор об успехах, проблемах и перспективах развития.