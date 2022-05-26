Еще 10 человек с коронавирусом скончалось в Петербурге

Еще 10 человек с коронавирусом скончалось в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Еще 10 человек с коронавирусом скончалось в Петербурге. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице за сутки медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику сегодня, 26 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург оказался на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 14 летальных исходов за сутки. Далее идет Кемеровская область с 5 смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 783. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 700 человек, в том числе 91 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Нанолек», занимающаяся выпуском вакцины «КовиВак», временно приостановила ее производство. Производитель остановил производство из-за отсутствия заявок от Минздрава.