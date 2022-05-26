Ко дню ВМФ в Кронштадте планируют открыть новые общественные пространства

В Кронштадте на День Военно-Морского Флота запланировано открытие нескольких общественных пространств.

Уже прошло совещание с руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу и инвесторами, по результатам которого была дана оценка завершения строительства третьей очереди музейно-исторического парка. Так, ко дню ВМФ ожидается открытие спортивных и досуговых пространства, пешеходной зоны на берегу Финского залива и крытого фуд-корта. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, в рамках встречи на обсуждение были вынесено строительство инфраструктуры для жителей Кронштадта. В городе могут возвести школу, два детских сада, отель, спортивный центр, инновационный инженерный центр, музей военно-морской славы и дороги.

Если проект будет реализован, могут появиться новые рабочие места жителям города-острова, а также перспектива и возможности для развития предпринимательства.

В пресс-службе Смольного подчеркнули, что объем инвестиций в развитие Кронштадта составит 80 млрд рублей. Кластер «Остров Фортов», который посвящен истории русского флота, создается по решению президента РФ. Также уже стартовала реставрация форта «Кроншлот», и согласовали планы восстановления фортов «Александр I» и «Петр I».

Ранее gazeta.apb.ru писала, что голосование на выбор дизайн-проектов новых общественных пространств в Санкт-Петербурге будет идти еще некоторое время.