В эту пятницу на встрече КиберФронт Z обсудит решение звезд уехать из России

В эту пятницу на встрече КиберФронт Z обсудит решение звезд уехать из России. Фото: группа "Вконтакте"/Вечер с Кибер Фронтом"

В эту пятницу на встрече КиберФронт Z обсудит решение звезд уехать из России. Фото: группа "Вконтакте"/Вечер с Кибер Фронтом"

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z.

Сегодня, 27 мая, пройдет дискуссия «Сбежавшие звезды: совесть нации или предатели?». Негодование по поводу отъезда многих звезд шоу-бизнеса не утихает и по сей день: кто-то считает, что они поступают правильно, а кто-то категорически против решение покинуть страну. Гостям вечера будет предложено порассуждать, имели ли право люди покинуть страну, и как оценивать этот поступок.

Специальным спикером 27 мая станет ведущий каналов «Изолента» и «Пояснительная бригада» Трофим Татаренков. Он также поделится своим мнением на счет решения звезд шоу-бизнеса покинуть Россию и выскажет аргументацию свой позиции. Кроме того, Татаренков сделает свои выводы, касательно того, чем обернется в будущем для них такой шаг.