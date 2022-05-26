Работник СПБГУ мог установить скрытую камеру в женском туалете заведения

В инциденте с установленной скрытой камерой в женском туалете СПБГУ на Университетской набережной 7-11 ведется разбирательство.

Стало известно, что скрытую камеру обнаружили на батарее, — она была надежно спрятана под медицинской маской. На устройстве уже были снимки, сделанные в момент пользования женской уборной. Об этом сообщает 78.ru.

В полицию 25 мая заявление поступило от исполняющего обязанности заместителя ректора по безопасности, после этого ещё две девушки, работающие менеджерами в вузе, обратились с таким же сообщением в полицию.

Позже в пресс-службе вуза прокомментировали ситуацию. Исполняющий обязанности заместителя ректора по безопасности Юрий Пенов заявил, что информация о происшествии была незамедлительно направлена в правоохранительные органы, также прошла проверка, по результатам которой при поддержке сотрудников Университета 26 мая задержали работника вуза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербургском государственном университете объяснили свой требование запретить распространение своего наименования студенческому изданию.