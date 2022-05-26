В одной из групп детского сада во Фрунзенском районе у детей начались жар и рвота

В одной из групп детского сада во Фрунзенском районе у детей начались жар и рвота
В одной из групп детского сада во Фрунзенском районе у детей начались жар и рвота. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вся группа детского сада № 41 ушла на карантин из-за признаков отравления у детей.

Во Фрунзенском районе у детей водной группе детского сада появились одни и те же признаки заболевания: жар и рвота. Как сообщает «78.ru» со ссылкой на пресс-службу районной администрации, сразу же был введен карантин.

Сейчас в больнице находятся трое воспитанников детского сада № 41. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни нет угрозы. Также сообщается, что в пресс-службе Роспотребадзора ситуацию пока никак не прокомментировали.

Предварительно, повышенная температура, рвота и диарея наблюдается у шестерых детей. Пробы будут взяты на проверку специалистами. Все прочие детали на настоящий момент уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полуторогодовалый ребенок в Северной столице попал в реанимацию из-за съеденной батарейки. Все закончилось достаточно тяжелой травмой для малышки.

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