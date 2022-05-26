У «Невской ратуши» в Петербурге откроется общественное пространство за 100 млн

У &#171;Невской ратуши&#187; в Петербурге откроется общественное пространство за 100 млн
У "Невской ратуши" в Петербурге откроется общественное пространство за 100 млн. Фото: "Яндекс.Карты"

Осенью этого года в Северной столице решили открыть общественное пространство с фуд-холлом на территории бывшей прачечной.

Прачечная относилась к фабрике имени Бебеля по адресу улица Моисеенко, 22. Теперь на этом месте появится овое общественное пространство с фуд-холлом «Фабрика», коворкингом Page и летними террасами с живой музыкой. Об этом сообщает «Коммерсант».

В коворкинге предусмотрено более чем 150 мест. Занимается проектом ООО «Управляющая компания «Ареопаг»». Площадь общественного пространства составит 1 тысячу квадратных метров и будет включать более 15 различных гастроконцепций, лаундж-зоны и сцену со зрительными-посадочными зонами.

Коворкинг уже начал работу по франшизе сети Page. Фуд-холл будет открыт к 1 сентября под вывеской «Фабрика».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ко дню ВМФ в Кронштадте запланировано открытие нескольких общественных пространств.

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