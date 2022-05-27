В аэропорту Пулково 27 мая задержали два рейса

В аэропорту Пулково 27 мая задержали два рейса
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня, 27 мая, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются два авиарейса. С вылетом задерживаются самолеты на турецкий курорт.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты в турецкую Анталью. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс TK 1234 до Антальи. Пассажиры авиакомпании Turkish Airlines рассчитывали покинуть Петербург в 13:05, однако время вылета отложили на 20 минут, до 13:25. Также задерживают рейс TK 3716 той же авиакомпании. Самолет должен был улететь в Турцию в 15:30, но по факту ждать придется до 17:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неработающая оплата парковки в Пулково вызвала транспортный коллапс и взбесила автомобилистов — люди не смогли ни въехать, ни выехать с парковки.

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