Железнодорожный путепровод над Пулковским шоссе открылся после реконструкции

По обновленному железнодорожному путепроводу над Пулковским шоссе вновь запустили поезда.

Как сообщили в городской администрации, накануне РЖД завершили реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. Работы велись два года.

По словам гендиректора РЖД Олега Белозерова, сейчас по этому путепроводу ходят только грузовые поезда, но в будущем его расширят для запуска пассажирских электричек.

После обновления путепровода у города появилась возможность расширить Пулковское шоссе в этом месте до четырех полос в сторону центра. Для капремонта магистрали уже подготовили проект, сейчас он на стадии согласования. Кроме того, будут построены боковые проезды, две остановки общественного транспорта с карманами, наземный пешеходный переход. Ожидается, что все это сделают до конца 2023 года.

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