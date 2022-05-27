В Севкабель Порт прошел Public talk «Может ли социальный проект быть прибыльным»

Спойлер – да, может. А еще может вполне себе выжить в пандемию и даже найти новые формы развития и поддержания своей устойчивости.

Мероприятие проводил фонд «Навстречу переменам» при поддержке мобильного оператора Tele2. Исполнительный директор фонда Юлия Варченко анонсировала очередной конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Важно, что несмотря на период нестабильности, конкурс все равно проводится, а гранты увеличены с 1,2 до 1,5 млн рублей. Но самое ценное, что проект дает возможность социальным стартапам в сфере детства попасть в программу профессионального развития, получить персональную менторскую поддержку и стать участниками инкубатора.

На встрече опытом системной поддержки людей с аутизмом поделилась Юлия Зубцова, директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом». Напомним, фонд существует с 2013 года. Например, в силу сложности организации интернет-магазина он появился только 2 года назад, как раз перед пандемией, когда у фонда заработало достаточное количество мастерских, чтобы обеспечить ассортимент площадки. В локдаун именно этот источник финансирования оказался ключевым. Любопытно, что доход от работы мастерских составляет примерно 10% от общего объема финансирования (остальное – гранты и пожертвования), но эта часть бизнес-модели является по своей сути ключевой для существования проекта.

Надежда Самойлова, основатель сети детских центров для детей с тяжелыми нарушениями развития «Светлый город», поделилась историей своего бизнеса, его взлетами и падениями, рассказала о попытке рейдерского захвата и о том, как в пандемию они разработали методички для дистанционной работы с детьми, которые не привели в итоге к системным самостоятельным занятиям родителей с детьми, но в разы ускорили процесс масштабирования самого проекта. Проект существует с 2014 года.

Дарья Алейник и Наталья Кишаковская, основательницы центра для проведения спортивных и развивающих занятий для особенных детей и их семей «Простор», рассказали, как их личная история стала социальным бизнесом в 2019 году. Насколько ценна команда и, как это ни банально, – умение составлять бизнес-план. Девушки поделились и своими личными инсайтами, что социально значимый бизнес не означает легкость поиска благотворителей, а твои благополучатели далеко не всегда ценят безвозмездную помощь.

Все участники мероприятия отметили, что даже локдаун в пандемию не подкосил их бизнес и стал, пусть вынужденным, но драйвером изменений. Восстановиться предприниматели смогли буквально за несколько недель, поскольку высокий спрос на их услуги компенсировал вынужденный простой.

Также на мероприятии выступила эксперт по социальному предпринимательству и устойчивому развитию, к.э.н., академический директор магистерской программы «Менеджмент» Высшей школы менеджмента СПбГУ Юлия Арай, которая рассказала о специфике социального предпринимательства и его отличии от благотворительности. Юлия поделилась примерами успешных бизнес-моделей с оговоркой на то, что у каждого проекта может быть свое уникальное соотношение источников финансирования (пожертвования, гранты и выручка от коммерческой деятельности). И еще одно важное замечание, что бизнес-модель в социальном предпринимательстве всегда должна рассматриваться через призму создания двойного эффекта – экономического и социального. Крен в одну или другую сторону может вызывать потерю устойчивости.

В 2022 году фонду «Навстречу переменам» исполняется 10 лет. Все эти годы стратегическим партнером фонда выступает компания Tele2, которая поддержала 330 импакт-проектов в сфере детства. Также более 600 сотрудников оператора из 50 регионов помогали отбирать лучшие импакт-проекты, оказывали им поддержку в качестве менторов и экспертов. В Tele2 уверены, что такое партнерство гораздо шире благотворительности и спонсорства и способствует устойчивости нашего общества.