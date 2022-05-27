В Севкабель Порт прошел Public talk «Может ли социальный проект быть прибыльным»

В Севкабель Порт прошел Public talk «Может ли социальный проект быть прибыльным»
Участники мероприятия отметили, что даже локдаун в пандемию не подкосил их бизнес. Фото: Антон Сухонос

Спойлер – да, может. А еще может вполне себе выжить в пандемию и даже найти новые формы развития и поддержания своей устойчивости.

Мероприятие проводил фонд «Навстречу переменам» при поддержке мобильного оператора Tele2. Исполнительный директор фонда Юлия Варченко анонсировала очередной конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Важно, что несмотря на период нестабильности, конкурс все равно проводится, а гранты увеличены с 1,2 до 1,5 млн рублей. Но самое ценное, что проект дает возможность социальным стартапам в сфере детства попасть в программу профессионального развития, получить персональную менторскую поддержку и стать участниками инкубатора.

На встрече опытом системной поддержки людей с аутизмом поделилась Юлия Зубцова, директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом». Напомним, фонд существует с 2013 года. Например, в силу сложности организации интернет-магазина он появился только 2 года назад, как раз перед пандемией, когда у фонда заработало достаточное количество мастерских, чтобы обеспечить ассортимент площадки. В локдаун именно этот источник финансирования оказался ключевым. Любопытно, что доход от работы мастерских составляет примерно 10% от общего объема финансирования (остальное – гранты и пожертвования), но эта часть бизнес-модели является по своей сути ключевой для существования проекта.

Директор по социальному предпринимательству фонда «Антон тут рядом» Юлия Зубцова. Фото: Антон Сухонос

Надежда Самойлова, основатель сети детских центров для детей с тяжелыми нарушениями развития «Светлый город», поделилась историей своего бизнеса, его взлетами и падениями, рассказала о попытке рейдерского захвата и о том, как в пандемию они разработали методички для дистанционной работы с детьми, которые не привели в итоге к системным самостоятельным занятиям родителей с детьми, но в разы ускорили процесс масштабирования самого проекта. Проект существует с 2014 года.

Дарья Алейник и Наталья Кишаковская, основательницы центра для проведения спортивных и развивающих занятий для особенных детей и их семей «Простор», рассказали, как их личная история стала социальным бизнесом в 2019 году. Насколько ценна команда и, как это ни банально, – умение составлять бизнес-план. Девушки поделились и своими личными инсайтами, что социально значимый бизнес не означает легкость поиска благотворителей, а твои благополучатели далеко не всегда ценят безвозмездную помощь.

Все участники мероприятия отметили, что даже локдаун в пандемию не подкосил их бизнес и стал, пусть вынужденным, но драйвером изменений. Восстановиться предприниматели смогли буквально за несколько недель, поскольку высокий спрос на их услуги компенсировал вынужденный простой.

Мероприятие проводил фонд «Навстречу переменам» при поддержке мобильного оператора Tele2. Фото: Антон Сухонос

Также на мероприятии выступила эксперт по социальному предпринимательству и устойчивому развитию, к.э.н., академический директор магистерской программы «Менеджмент» Высшей школы менеджмента СПбГУ Юлия Арай, которая рассказала о специфике социального предпринимательства и его отличии от благотворительности. Юлия поделилась примерами успешных бизнес-моделей с оговоркой на то, что у каждого проекта может быть свое уникальное соотношение источников финансирования (пожертвования, гранты и выручка от коммерческой деятельности). И еще одно важное замечание, что бизнес-модель в социальном предпринимательстве всегда должна рассматриваться через призму создания двойного эффекта – экономического и социального. Крен в одну или другую сторону может вызывать потерю устойчивости.

В 2022 году фонду «Навстречу переменам» исполняется 10 лет. Все эти годы стратегическим партнером фонда выступает компания Tele2, которая поддержала 330 импакт-проектов в сфере детства. Также более 600 сотрудников оператора из 50 регионов помогали отбирать лучшие импакт-проекты, оказывали им поддержку в качестве менторов и экспертов. В Tele2 уверены, что такое партнерство гораздо шире благотворительности и спонсорства и способствует устойчивости нашего общества.

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