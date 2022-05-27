Разрушенный храм Бориса и Глеба заново отстроят в Петербурге

В Петербурге собираются воссоздать храм Бориса и Глеба на Синопской набережной, который был взорван в 1975 году.

Как сообщает «Деловой Петербург», заново отстроить храм предложили в Фонде содействия восстановлению объектов истории и культуры в Петербурге. Реализацией проекта займется заслуженный архитектор страны, вице-президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Михаил Мамошин.

Воссоздание здания храма святых Бориса и Глеба займет много времени, поскольку от него ничего не осталось. Архитектор будет опираться на исторические снимки и чертежи автора сооружения Михаила Щурупова.

Раньше храм стоял на пересечении Синопской набережной и проспекта Бакунина, но сейчас принято решение разместить на другом месте, чтобы не перестраивать транспортную развязку.

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