Стартовал XV конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости

Марафон по выбору лучших на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдет в несколько этапов.

Первый этап – интернет голосование, идет до 16 сентября на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bsn.ru. Интернет голосование идет на обоих сайтах по единым спискам и правилам. Проголосовать за участников конкурса может любой желающий. По условиям конкурса проголосовать за одну компанию или жилой комплекс в каждой номинации с одного ip-адреса можно лишь один раз (системное ограничение).

По итогам первого этапа, после 16 сентября, голоса на обоих сайтах будут суммированы, и в каждой номинации останутся финалисты, которые продолжат борьбу за право получить звание участника, заслуживающего доверия потребителей рынка недвижимости.

Далее оценку конкурсной документации и результатов исследований проводят независимый консультант и профессиональные эксперты на заседании Экспертного совета 30 ноября 2022 года. Конкурс завершится торжественной церемонией награждения победителей, которая пройдет в феврале 2023 года. Каждый победитель получает стеклянную статуэтку, как символ прозрачности и открытости; диплом и право использовать символ конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях.

Традиционные номинации:

Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга

Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области

Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области

Новые номинации 2022 года:

Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге

Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге

Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Реестр участников конкурса формируется на основании списков, подготовленных с учетом информации, представленной в Оргкомитет саморегулируемыми организациями, общественными объединениями, и согласованной с органами исполнительной власти, а также на основании заявок на участие в конкурсе, направленных претендентами самостоятельно.

Участие в конкурсе бесплатное. Никакого регистрационного сбора для участия в конкурсе не предусмотрено.

Прием заявок на участие в новых номинациях продлен до 20 июня.

Скачать форму заявки и ознакомиться с правилами интернет-голосования можно, пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/pravila-golosovanija/