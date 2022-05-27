Стартовал XV конкурс «Доверие потребителя» рынка недвижимости

Марафон по выбору лучших на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдет в несколько этапов.
Первый этап – интернет голосование, идет до 16 сентября на сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса Большого Сервера Недвижимости bsn.ru. Интернет голосование идет на обоих сайтах по единым спискам и правилам. Проголосовать за участников конкурса может любой желающий. По условиям конкурса проголосовать за одну компанию или жилой комплекс в каждой номинации с одного ip-адреса можно лишь один раз (системное ограничение).
По итогам первого этапа, после 16 сентября, голоса на обоих сайтах будут суммированы, и в каждой номинации останутся финалисты, которые продолжат борьбу за право получить звание участника, заслуживающего доверия потребителей рынка недвижимости.
Далее оценку конкурсной документации и результатов исследований проводят независимый консультант и профессиональные эксперты на заседании Экспертного совета 30 ноября 2022 года. Конкурс завершится торжественной церемонией награждения победителей, которая пройдет в феврале 2023 года. Каждый победитель получает стеклянную статуэтку, как символ прозрачности и открытости; диплом и право использовать символ конкурса – оранжевого человечка – в рекламных целях.
Традиционные номинации:
- Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга
- Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга
- Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт-класса в Санкт-Петербурге
- Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге
- Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области
- Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге
- Лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге
- Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области
Новые номинации 2022 года:
- Лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге
- Лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге
- Лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Лучший реализованный проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- Лучшая управляющая компания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Реестр участников конкурса формируется на основании списков, подготовленных с учетом информации, представленной в Оргкомитет саморегулируемыми организациями, общественными объединениями, и согласованной с органами исполнительной власти, а также на основании заявок на участие в конкурсе, направленных претендентами самостоятельно.
Участие в конкурсе бесплатное. Никакого регистрационного сбора для участия в конкурсе не предусмотрено.
Прием заявок на участие в новых номинациях продлен до 20 июня.
Скачать форму заявки и ознакомиться с правилами интернет-голосования можно, пройдя по ссылке https://doveriekonkurs.ru/pravila-golosovanija/