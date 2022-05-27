Сотрудник СПбГУ, установивший камеру в женском туалете, стал фигурантом уголовного дела

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело в отношении сотрудника СПбГУ, установившего скрытую камеру в женском туалете.

По данным «Фонтанки», 31-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Ожидается, что сегодня следственные органы попросят избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Известно, что мужчина работает в паспортно-визовом отделе университета. По версии правоохранителей, он установил камеру в женском туалете, спрятав ее на батарее под медицинской маской. Устройство обнаружили сотрудницы вуза, они и сообщили об этом в полицию.

Как пишет 78.ru, задержанный сотрудник уже сознался в содеянном. Он рассказал, что хранил записи «для личного пользования».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в инциденте с установленной скрытой камерой в женском туалете СПБГУ на Университетской набережной 7-11 ведется разбирательство.