Петербуржцам дадут подарок за лучшее поздравление ко Дню города

Городские власти запустили конкурс на лучшее поздравление ко Дню основания Петербурга. Тому, кто напишет самый яркий пост, ждет ценный приз.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, у кого есть страница в социальной сети «ВКонтакте». Свое поздравление в честь 319-летия Северной столицы нужно опубликовать под хештегом #сднемрожденияПетербург.

Автору самого интересного поздравления, у которого лучше всего получится выразить свою любовь и благодарность городу на Неве, достанется хороший подарок: семейные выходные в одном из петербургских домов отдыха. Победителя выберут в понедельник, 30 мая. Итоги можно будет узнать на странице губернатора города.