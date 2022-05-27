Петербуржцам дадут подарок за лучшее поздравление ко Дню города

Петербуржцам дадут подарок за лучшее поздравление ко Дню города
Победителя конкурса на лучшее поздравление ко Дню города выберут 30 мая. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Городские власти запустили конкурс на лучшее поздравление ко Дню основания Петербурга. Тому, кто напишет самый яркий пост, ждет ценный приз.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, у кого есть страница в социальной сети «ВКонтакте». Свое поздравление в честь 319-летия Северной столицы нужно опубликовать под хештегом #сднемрожденияПетербург.

Автору самого интересного поздравления, у которого лучше всего получится выразить свою любовь и благодарность городу на Неве, достанется хороший подарок: семейные выходные в одном из петербургских домов отдыха. Победителя выберут в понедельник, 30 мая. Итоги можно будет узнать на странице губернатора города.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в субботу в Петербурге будут проходить мероприятия в честь Дня города. Жителям города рассказали, куда можно сходить с ребенком.

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