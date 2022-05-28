Сотруднику СПбГУ избрали меру пресечения за установку камеры в женском туалете

Сотруднику СПбГУ избрали меру пресечения за установку камеры в женском туалете
Сотруднику СПбГУ избрали меру пресечения. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге суд избрал меру пресечения сотруднику СПбГУ Сергею Чеченеву, обвиняемому в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, работнику вуза на два месяца запретили выходить из дома в период с 19:30 до 6:00 и заходить в учреждения, связанные с СПбГУ. Кроме того, ему нельзя посещать массовые мероприятия, общаться со свидетелями, потерпевшими и сотрудниками вуза, а также пользоваться интернетом и мобильной связью.

По версии следствия, Чеченев 25 мая установил в женском туалете на первом этаже СПбГУ скрытую камеру напротив унитаза. На следующий день его задержали и предъявили обвинение. Он уже признал свою вину.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудник СПбГУ, установивший камеру в женском туалете, стал фигурантом уголовного дела. Он рассказал, что хранил записи «для личного пользования».

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