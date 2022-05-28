IT-эксперт рассказал, как сэкономить мобильный трафик

Россиянам дали несколько рекомендаций по экономии мобильного трафика и рассказали, что обычно его «съедает».

Эксперт по телекоммуникациям Сергей Половников отметил, что использование соцсетей и мессенджеров для общения забирает мало оплаченного мобильного трафика. Просмотр новостей или публикаций в интернете тоже не обходится в большую сумму, передает радио Sputnik.

Если расход мобильного трафика сильно вырос, то это может быть связано с участившимся просмотром видео. Это могут быть ролики, например, на YouTube, «ВКонтакте» или в онлайн-кинотеатрах

Чтобы сэкономить трафик эксперт предложил обратить внимание на другие варианты от мобильных операторов. К примеру, есть тарифные планы с безлимитным подключением к определенным приложениям или соцсетям.

Кроме того, он порекомендовал использовать в общественных местах городской Wi-Fi, чтобы сэкономить на просмотре видео. Но следует помнить, что скорость интернета в таких местах бывает невысокой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Билайн предлагает петербуржцам годовой абонемент на связь с экономией 30%.