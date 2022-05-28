Ставки по кредитам и вкладам в Сбербанке опустились ниже 10%

Сбербанк с 28 мая снизил ставки по вкладам в рублях и потребительским кредитам, а с 30 мая снизится стоимость ипотеки.

Как сообщается на сайте Сбербанка, теперь максимальная доходность по рублевым вкладам составляет 9,5% вместо 12%. Ставки по потребительским кредитам снижены на 2 процентных пункта. С сегодняшнего дня минимальная ставка составляет 15,9% годовых.

По ипотечным кредитам снижение составит до 3,3 процентных пункта в зависимости от программы. По базовым программам на покупку недвижимости минимальная ставка сократится до 10,9%. Также уменьшится размер первоначального взноса по ряду программ — он составит 15% от стоимости жилья.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что спрос на кредиты в России в апреле вырос на треть.