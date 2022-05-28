Педофил заманил и попытался изнасиловать девочку в квартире в Колпино

Педофил заманил и попытался изнасиловать девочку в квартире в Колпино
Школьница подверглась сексуальному насилию в Колпино. Фото: pixabay

В Колпино мужчина попытался изнасиловать 12-летнюю девочку, но ее вовремя нашли полицейские.

Накануне в полицию Колпинского района обратилась мать потерпевшей. Она сообщила, что ее дочь ушла на прогулку и не выходит на связь. Стражи порядка нашли пропавшую через час в квартире на улице Танкистов. Девочка была в гостях у 29-летнего жителя Оренбургской области, он пытался ее изнасиловать.

До прибытия правоохранителей извращенец под угрозой ножа совершил над школьницей насильственные действия сексуального характера. Об этом пишет «Мойка78».

Со слов девочки, она познакомилась с этим мужчиной в соцсетях, а после он заманил ее в гости.

Пострадавшую забрали в больницу, а злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабительницы из Средней Азии отобрали у девятилетней девочки серьги и смартфон на Искровском.

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