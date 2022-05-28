Грабительницы из Средней Азии отобрали у девятилетней девочки серьги и смартфон на Искровском

Грабительницы из Средней Азии отобрали у девятилетней девочки серьги и смартфон на Искровском
Подозреваемые задержаны. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Невском районе девятилетнюю девочку ограбили знакомые ее матери. Полицейские задержали двух иностранок.

Как сообщили в городском главке МВД, заявление о грабеже в полицию написала 43-летняя мать потерпевшей. Она рассказала, что ее знакомая отобрала у девятилетней дочери серьги и мобильный телефон. Это произошло в квартире на Искровском проспекте.

По подозрению в грабеже вчера вечером задержали двух 21-летних гражданок среднеазиатского государства. Их поймали у дома №30/3 по проспекту Большевиков.

По заявлению матери стражи порядка возбудили два уголовных дела — по статье о грабеже и по статье о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на семейную пару в саду Сан-Галли напала группа незнакомцев. Неизвестных, в отношении которых уже возбудили уголовное дело о хулиганстве, разыскивают.

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