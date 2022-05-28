На семейную пару в саду Сан-Галли напала группа незнакомцев

Молодого человека избили в саду Сан-Галли, а на его супругу напали с аэрозольным баллончиком.

В пресс-службе городского главка МВД сообщили, что днем 26 мая в полицию обратился 19-летний молодой человек. Он рассказал правоохранителям, что при входе в сад Сан-Галли на него и супругу напала группа неизвестных.

На месте полицейские выяснили, что у семейной пары завязался словесный конфликт с неизвестными. В результате толпа злоумышленников сначала распылила слезоточивую жидкость из баллончика в лицо 24-летней петербурженки, а потом набросилась с кулаками на заявителя.

С пострадавшими все в порядке, помощь медиков им не потребовалась. Неизвестных, в отношении которых уже возбудили уголовное дело о хулиганстве, разыскивают.

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