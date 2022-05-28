Окровавленную семью из Узбекистана нашли в квартире в Петербурге

Супруги из Узбекистана найдены окровавленными в квартире в Приморском района. Мужчина умер, а его жену госпитализировали.

Накануне полиция получила сообщение от медиков скорой помощи о поножовщине в квартире на Яхтенной улице. Супруг, 26-летний мигрант, изрезал 29-летнюю жену, нанеся удары в различные части тела. Об этом сообщает «Мойка78».

Мужчину нашли в квартире уже мертвым, он скончался предположительно от ранения в сердце. А женщину доставили в больницу с тяжелыми ножевыми. Пара воспитывает сына.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красном Бору ревнивый мигрант пять раз ударил ножом подростка.