В России начнут штрафовать за принуждение к передаче личных данных

Президент РФ Владимир Путин одобрил введение штрафов за принуждение к передаче личных данных.

Закон об этом подписан сегодня главой государства, документ появился на официальном портале правовой информации.

Административный штраф будут назначать за отказ продавца заключать или исполнять договор, если покупатель не хочет оставлять свои личные данные, а сам договор не подразумевает наличие этих данных.

Размер штрафа для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России запретили регистрацию фейковых региональных брендов. Соответствующие поправки были внесены в Гражданский кодекс РФ.