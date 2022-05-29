За сутки в Петербурге скончалось на одного пациента с COVID-19 больше, чем в Москве

За сутки в Петербурге скончалось на одного пациента с COVID-19 больше, чем в Москве
За сутки в Петербурге скончалось на одного пациента с COVID-19 больше, чем в Москве. Фото: pexels

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 12 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику сегодня смертности и заболеваемости коронавирусной инфекцией сегодня, 29 мая, предоставил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на 1 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. От города не намного отстала Москва, где выявлено 11 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали один случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 815. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 955 человек, в том числе 85 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что использование жителям Петербурга средств индивидуальной защиты теперь не обязательно. Такая мера носит рекомендательный характер.

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